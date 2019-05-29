İDO'da yaz tarifesi başlıyor

İDO, 17 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Tarifesi'nin biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

İDO, 17 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Tarifesi'nin biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.



İDO, 17 Haziran itibarıyla '2019 Yaz Tarifesi'ne geçiyor. Yapılan şirket açıklamasına göre okulların açılış ve kapanış tarihleri ile yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak planlanan seferlerle yaz tarifesi, 17 Haziran 2019- 15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz tatili ve Kurban Bayramı yoğunluklarını da öngörerek bütün hatlarının planlamasını oluşturan İDO, yaz tarifesi biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.



Kurban Bayramı'nda bayramlık tarife



Açıklamaya göre İDO, yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili için 9 Ağustos Cuma başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak Kurban Bayramı Tarifesi uygulayacak.



Ayrıca İDO, Kurban Bayramı tatili süresince Hızlı Feribot Hatları, Deniz Otobüsü Dış Hatlar, Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Araba Vapuru hatlarında toplamda 3 bin 503 adet sefer yapılmasını planlanıyor.



Yaz tarifesi ile deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini artıyor



Açıklamaya göre Yenikapı-Bandırma hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 6, hafta sonu ise 12'ye, Yenikapı-Bursa (Güzelyalı) hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 4, hafta sonu ise 10'a çıkarıyor. Ayrıca yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Yenikapı-Yalova hattındaki sefer sayısı da karşılıklı toplam 18'e çıkarılıyor. Buna göre sabah saat 07: 45' ten başlayıp gece saat 23: 45'e kadar karşılıklı 2 saat aralıklarla seferler gerçekleşecek.



Pendik-Yalova hattında yapılan düzenleme ile 07.00-12.00 ve 14.00-23.00 saatleri arasında saat başı sefer düzenlenirken, Cumartesi günleri 06.00 seferi ve Cuma-Cumartesi-Pazar günleri 13.00 seferinin eklenmesiyle sefer sayısı karşılıklı toplam 36'ya çıkarılıyor.



Marmara Denizi'nde seferler artıyor



Avşa ve Marmara Adası'na da seferler artıyor. Yaz tarifesi ile birlikte Cuma ve Pazar günleri karşılıklı toplam 13 sefer ile tatilcilere kolay ulaşım imkanı sunulacak. Ayrıca Ekinlik adasında yolcu talebi değerlendirilmiş olup yaz dönemi boyunca Cuma günleri Ekinlik adasına gidiş, Pazar günleri de Ekinlik adasından dönüş olacak şekilde yapılacak. 12 Nisan 2019 tarihinde başlayan Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü hattı sefer sayısı ise, bölge halkından gelen yoğun talep değerlendirilerek hafta içi 6'ya,hafta sonu ise 8'e çıkarılıyor. İDO, ayrıca Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Armutlu ve Kumla seferlerini de artırıyor. Kadıköy - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu hattına Kumla güzergahı eklenerek Cuma ve Cumartesi günleri karşılıklı 8, Pazar günleri ise karşılıklı toplam 7 sefer gerçekleştirilecek.



Yaz tarifesinde İDO'nun tüm hatlarında tatil yoğunluğuna uygun değişikliklere gidildiği gibi,Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattındaki seferler de günlük karşılıklı toplam 14'e çıkarılıyor.



İstanbulluların adalara ulaşımlarını sağlamak amacıyla da 17 Haziran'da Beşiktaş-Yenikapı-Adalar seferlerini başlatıyor.



Arabalı vapur hatlarında da yeni düzenlemeler var



Sirkeci- Harem araba vapuru hattı seferleri, hafta içi ve Cumartesi yoğun saatlerde doldur - boşalt sistemi ile 05.30'dan 23.00'e kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla düzenlenerek, yoğun kent trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.



Eskihisar - Topçular araba vapuru hattında ise her gün 24 saat kesintisiz olarak düzenlenen seferler, aynı şekilde doldur- boşalt sistemi ile devam edecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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