İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
47 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO
) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
, 07.45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:49 Kaynak: AA
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