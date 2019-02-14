İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri
37 dakika önce
İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO
ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) ile Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi internet sitelerinden seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İDO'dan yapılan yazılı açıklama, "14.02.2019 Perşembe günü olumsuz hava koşullları nedeniyle Bursa-Yenikapı- Kadıköy
10: 30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi, ve Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferilerini iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. BUDO'dan yapılan açıklamada ise, "14.02.2019 Perşembe günü 07: 00 - 09: 30 Mudanya Eminönü
08: 30 - 11: 30 Eminönü Mudanya Seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
Bursa'da Yapımı Devam Eden Osmanlı Mirası Süt Helvası, Öğle Saatlerinde Tüm Lokantalarda Tükeniyor
CHP'de Bu Kez de İhtarname Krizi! Kadıköy ve Maltepe Adaysız Kalabilir
Geçici Vergide Beyan Süresi 18 Şubat'a Kadar Uzatıldı
Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu