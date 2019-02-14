İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursa'da Yapımı Devam Eden Osmanlı Mirası Süt Helvası, Öğle Saatlerinde Tüm Lokantalarda Tükeniyor

CHP'de Bu Kez de İhtarname Krizi! Kadıköy ve Maltepe Adaysız Kalabilir