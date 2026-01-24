İDOB\'dan Distopik \'Pinokyo.exe\' Prömiyeri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bünyesindeki MDTistanbul'un yeni prodüksiyonu 'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla', prömiyerini Kadıköy'deki Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Distopik atmosferi ve çağdaş yorumu ile dikkat çeken eser, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Koreografisini Erika Silgoner'in üstlendiği yapım, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini teknolojiyle iç içe, karanlık ve çağdaş bir evrende yeniden yorumluyor. Yalnız bir yaşlı adam ile ona getirilen gizemli 'sentetik çocuk' arasında gelişen ilişki üzerinden ilerleyen eser; yapay hafıza, kodlanmış duygular ve insan olma kavramını sahneye taşıyor. Devreler ve dijital imgelerle şekillenen bu yeni Pinokyo anlatısı, şiirsel olduğu kadar tedirgin edici bir atmosfer yaratırken, izleyiciyi gerçeklik ve yapaylık arasındaki sınırda dolaştırıyor. Eserin müzik tasarımı Murat Gökçe Özücoşkun, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe imzası taşıyor.

Prömiyerde; 'Pinokyo' rolünde Demet Aksular, 'Geppetto' rolünde Canberk Yıldız, 'Mangiafuoco' rolünde Erencan Karadi, 'Cricket' rolünde Tuğçe Göncü Ceylan, 'Cat' rolünde Ekin Ançel, 'Fox' rolünde Ferhat Güneş, 'Lucignolo' rolünde Kamola Rashidova, 'Blue Fairy' rolünde Chiara Giorda sahne aldı.

Asistanlar rollerinde Evrim Akyay ve Mert Aksu, kuklalar rolünde ise Beril Şenöz, Ozan Akgün, Buse Ercan, Destan Taştan, Nil Batırbaygil, Miray Bacı, Tufan Elitaş, Bianca Cerioni ve Anna Zesakes yer aldı.

OCAK VE ŞUBAT AYINDA SAHNEDE

Eser, 26- 27- 30 Ocak ile 3 ve 6 Şubat tarihlerinde Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.