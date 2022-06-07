İDSO, AKM'de "Gül Baba Senfonik Şiiri" konseri verecek - Son Dakika
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İDSO, AKM'de "Gül Baba Senfonik Şiiri" konseri verecek

07.06.2022 14:17
İDSO, AKM'de "Gül Baba Senfonik Şiiri" konseri verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Gül Baba Senfonik Şiiri"ni müzikseverlerle buluşturacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Gül Baba Senfonik Şiiri"ni müzikseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılacak İstanbul prömiyeri, 11 Haziran'da AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi Naci Özgüç yönetimindeki orkestraya, piyanist Gökhan Aybulus, tenor Caner Akın ve soprano Otilia İpek eşlik edecek.

Etkinlikte ayrıca Wolfgang Amadeus Mozart, Leo Delibes, Francesco Cilea, Giuseppe Verdi ve Giuseppe Donizetti'nin operalarından aryalar ile Franz Lizst'in "Piyano Konçertosu No: 2" adlı eseri de seslendirilecek.

Besteci ve piyanist İlyas Mirzayev'in "Gül Baba Senfonik Şiiri" bir buçuk yıl süren çalışmanın ardından ortaya çıktı. Eser, Türk ve Macar toplumları arasında bir köprü kurmak, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik, turistik ilişki ve faaliyetleri artırmak amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfının katkılarıyla hazırlandı.

Anadolu ereni Gül Baba ile ilgili ilk senfonik beste olma özelliği taşıyan senfonide, "Gül Babanın Bahçesi", "Savaşa Hazırlık", "Savaş ve Ölümsüzlük" temaları işleniyor.

YORUMLAR
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LATİF DEMİRCİ'YE VEDA (1) LATİF DEMİRCİ'YE VEDA (1) 'Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?' konseri yarın AKM'de 'Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?' konseri yarın AKM'de
Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Gül Baba, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDSO, AKM'de 'Gül Baba Senfonik Şiiri' konseri verecek - Son Dakika

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