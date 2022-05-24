İDSO DenizBank Konserleri, sezona Aniello Desiderio ile veda edecek - Son Dakika
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İDSO DenizBank Konserleri, sezona Aniello Desiderio ile veda edecek

24.05.2022 18:00
İDSO DenizBank Konserleri, sezona Aniello Desiderio ile veda edecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 2021-2022 sezonunun kapanışını 27 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 2021-2022 sezonunun kapanışını 27 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Cem Mansur yönetiminde, AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, dünya çapında önemli ödüllere sahip ünlü İtalyan gitarist Aniello Desiderio sahne alacak.

Desiderio, konser repertuvarında Emmanuel Chabrier'in "Espana", Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosu "Aranjuez" ve Pyotr İlyiç Tchaikovsky'nin "İtalyan Kapriçyosu" seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDSO Müdürü Nurgül Aktaş, "Bu hafta başarılı bir sezonun kapanış konserini gerçekleştireceğiz. Değerli müzikseverlere yeni sezonda buluşmak üzere veda edeceğimiz bu son konserimizin unutulmaz olacağına inanıyoruz. 2022-2023 sezonunda buluşmak üzere heyecanla yeni sezonu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İtalyan, Mayıs, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDSO DenizBank Konserleri, sezona Aniello Desiderio ile veda edecek - Son Dakika


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