İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Beyoğlu Sahne'nin konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika

İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Beyoğlu Sahne'nin konuğu oldu Açıklaması

14.01.2021 09:47
İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Beyoğlu Sahne'nin konuğu oldu Açıklaması, System.String[]

İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü (İDT) Kubilay Karslıoğlu, Beyoğlu Belediyesince düzenlenen Mehmet Konuk'un hazırlayıp sunduğu, Beyoğlu Sahne'nin konuğu oldu.

İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü (İDT) Kubilay Karslıoğlu, Beyoğlu Belediyesince düzenlenen Mehmet Konuk'un hazırlayıp sunduğu, Beyoğlu Sahne'nin konuğu oldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen program, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak izleyicilerle buluştu.

Programda "Zor Dönemde Tiyatro" başlıklı bir konuşma yapan Karslıoğlu, pandemiden sanatın her alanının olumsuz etkilendiğine işaret ederek, bu tür dönemlerin sanatla ilgilenen insanların yaratıcılıklarını geliştirebildiğini söyledi.

"Dijitalleşmeden sanat dallarının hepsi etkilenecek"

Karslıoğlu, karantina döneminin başında yeni yazılmış tiyatro oyunlarının ortaya çıktığını belirterek, "Ben eminim bu durumun devamı da gelecek. Başka besteler yapılacak. Belki yeni resim akımları ortaya çıkacak. Dijitalleşmeden sanat dallarının hepsi etkilenecek." dedi.

Pandemi sürecinin başında kurum olarak tiyatroseverlere arşivlerini açtıklarını aktaran Kubilay Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"İsteyen herkes Devlet Tiyatrolarının arşivine girerek, çevrim içi platformda oyunlarımıza ulaşabildi. Sanat Cepte uygulaması yapıldı. Bu uygulamayla oyunlarla yazarlarla seyircilerin buluşması sağlandı. Talimhane'de açık hava oyunlarına başlamıştık. Çocuklara ayrıca kamyon tiyatrosu hizmetimiz oldu. 10'a 10 metre büyüklüğünde olabilecek bir sahnesi olan ve çok iyi bir ışık sistemi olan bir kamyonla bütün Doğu ve Güney Doğu'yu dolaştık. Bu turne 57 gün sürdü. Turnelere yaz başı ya da mart, nisan ayı sonrası tekrardan başlamayı düşünüyoruz."

Karslıoğlu, gelecek sene salgın sonrası birçok yeni oyunu izleyicilerin beğenisine sunacaklarını dile getirerek, "Bizim elimizde şu an tezgahtaki oyunlar, 'Bir Picasso', 'Tek Başıma', 'Gazele', 'Bir Ruhun Hikayesi', 'Karı Koca Arasında Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Maçın Adamı'. İDT başlar başlamaz hemen bu oyunları sahneleyeceğiz. Tek ya da iki kişilik oyunlar ama büyük açılışı da Atatürk Kültür Merkezine bırakıyoruz." diye konuştu.

"Tiyatrolarda yeni yazarla çok ihtiyacımız var"

Türkiye'de şu anda kayıtlı olarak 400 özel tiyatronun olduğuna değinen Karslıoğlu, pandemi döneminde özel tiyatrolara Bakanlığın birçok konuda destek olduğuna işaret etti. Karslıoğlu, yine Devlet Tiyatrolarının sahnelerini birçok yönden özel tiyatroların kullanımına açtıklarını belirtti.

Karslıoğlu, Devlet Tiyatroları olarak son dönemin en önemli projelerinden birini gerçekleştirdiklerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğum bir kurulla birlikte Türkiye'deki 7 yazarlık bölümüne giderek, birer haftalık workshoplar yaptık. Okullara gitmeden önce workshoplara katılacak öğrencilerin hepsinin oyunlarını okuduk. Raporlar yazdık. Yazar adaylarına önce Devlet Tiyatrosunu anlattık. Bize nasıl başvuracaklarını, telifleri, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini, oyunun edebi kuruldan geçince ne olacağını, geçmezse ne olacağını anlattık. Sonra da o yazılan oyunlar içinden bir seçim yaptık. Bu seçimlerden ilki 'Bir Peri Masalı Radyum Kızları' oyunudur. İDT'de halen kapalı gişe oynayan ve ödül rekortmeni olan müthiş bir oyundur. Isparta'dan, İzmir'den, Ankara'dan da oyunlar çıktı. Tiyatrolarda gerçekten yeni yazarlara çok ihtiyacımız var."

Devlet Tiyatroları, Mehmet Konuk, oyunlar, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Beyoğlu Sahne'nin konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika


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