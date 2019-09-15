Son Dakika Haberleri: "İEF, Kahramanmaraş'ın tanıtılmasına katkı sağladı"
Son Dakika Güncel Haber

"İEF, Kahramanmaraş'ın tanıtılmasına katkı sağladı"

1 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl 88'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) "onur konuğu il" olarak katılmalarının, şehirlerinin doğal güzellikleri ve gastronomisinin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl 88'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) "onur konuğu il" olarak katılmalarının, şehirlerinin doğal güzellikleri ve gastronomisinin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Güngör, İzmir Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından fuar alanında düzenlenen resepsiyona katıldı.

Vatandaşlarla ve Kahramanmaraş holünde stant açan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın tarih, doğal güzellik ve gastronomi açısında çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

İEF'nin İzmir ile özdeşleşen bir fuar olduğunu belirten Güngör, "Kentim ve hemşehrilerim olarak böyle önemli bir fuara katıldığımız için çok mutluyum. Holümüzü dolaşırken İzmir ve başka şehirden gelen vatandaşlarımızla tanıştım. Birçok kişi Kahramanmaraş'ın gastronomi ve doğal mirasa sahip bir kent olduğunu bilmediğini söyledi. Konuştuğum vatandaşlar bir kez de olsa mutlaka kentimizi ziyaret edeceklerini söyledi. Bu da şehrin tanıtılması açısından çok önemli." dedi.

"Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı" etkinliklerine hazırlandıklarını ifade eden Hayrettin Güngör, "Kutlama etkinliklerimiz ekim ayında başlayarak, 12 Şubat'ta sona erecek. Ben tüm İzmirlileri kurtuluş etkinliklerimize davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de İEF'nin hem şehirlerinin hem de ilçelerinin tanıtımı için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın 2023 yılında EXPO organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirten Mahçiçek, "Şehrimizin tanıtımı için çok önemli. EXPO, Antalya'dan sonra kentimizde yapılacak. 60 ülkeden 2 milyonun üzerinde ziyaretçi Kahramanmaraş'a gelecek. Kentimizin tanıtımı açısından çok önemli. Böyle bir etkinliğin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gelmesi de bizim için büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

İzmir Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özbilir ise İEF sayesinde şehirlerin tüm zenginliğiyle tanıtıldığını, dernek olarak İzmir'de 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan "Travel Turkey İzmir 2019 Turizm Fuarı"na da katılarak, Kahramanmaraş'ı tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı
İçler acısı görüntü! Karısını bacakları çürüyene kadar döven koca 8 yıl hapis aldı Boynundan girip kol altından çıkan tahta kazık ameliyatla çıkarıldı Erhan Erentürk kalesinde devleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:28:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İEF, Kahramanmaraş'ın tanıtılmasına katkı sağladı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]