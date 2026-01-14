İETT Şoföründen Trafik Kavgası - Son Dakika
İETT Şoföründen Trafik Kavgası

14.01.2026 12:32
Üsküdar'da İETT şoförü, tartışma sonrası otomobil sürücüsüyle kavga etti, soruşturma başlatıldı.

Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförünün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti.

Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.

Görevden el çektirilen şoför hakkında idari soruşturma başlatıldı

İETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 Ocak'ta Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde bir otobüs şoförünün, trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu personelin aynı gün derhal görevden el çektirildiği ifade edilen açıklamada, şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

