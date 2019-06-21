Son Dakika Haberleri: Ifo: İşgücü açığı Almanya ekonomisinde yavaşlamaya neden olacak
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Ifo: İşgücü açığı Almanya ekonomisinde yavaşlamaya neden olacak

1 saat önce

– Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo, demografik değişime bağlı olarak artan işgücü açığının, Almanya ekonomik büyümesini gelecek 15 yıl içinde yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

Ifo: İşgücü açığı Almanya ekonomisinde yavaşlamaya neden olacak, System.String[]
– Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo, demografik değişime bağlı olarak artan işgücü açığının, Almanya ekonomik büyümesini gelecek 15 yıl içinde yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.
Ifo'nun son araştırması Almanya ekonomisinde yavaşlama olabileceğine işaret ederken, Ifo Dresden Şubesi Direktörü Joachim Ragnitz konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Özellikle yapıca zayıf olan Laender of Saarland, Saxony-Anhalt ve Mecklenburg-Western Pomerania bölgelerinde düşük performans görülmesi bekleniyor. Berlin ve Hamburg eyaletlerinin yanında Baden-Wuerttemberg ve Bavaria'nın şu anki dönemle 2035 arasında ekonomik büyümenin öncüleri olmasını bekliyoruz. Bunun yanında, gelecek yıllarda ekonomik güç ve yaşam standartlarında da bölgesel farklılıkların gözle görülür bir şekilde artması öngörülüyor.
"Refah düzeyindeki bölgesel farklılıkların yakın gelecekte azalacağı fikrinden kurtulmamız gerekiyor. Bu durum, doğu ve batı Almanya'daki aranın daha fazla kapanmayacağı anlamına geliyor."
Ragnitz'in yanında söz konusu Ifo araştırmasının yazarlarından Robert Lehmann da şu yorumu yaptı:
"Doğu Almanya Laender bölgesinin yapıca zayıf batı Laender bölgesine yetişmeyi istese de, bölgedeki üretimin son 10 yılki düzeylerinin iki hatta üç katına çıkması gerekir. Uzun dönemde bu bölgelerin ayrıca özellikle yenilik artışıyla büyümeyi güçlendirmeye odaklanmaları doğru olur. Politikanın bu büyümeyi toparlaması ise hala sorgulanabilir bir durum."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:33 Kaynak: DHA
Dresden, Almanya, Ekonomi
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