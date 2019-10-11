İGC Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu dün yapılan maçlarla devam etti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi 2019 Ünver Ergün Sezonu, dün yapılan ilk maçlarla devam etti. Gecenin ilk maçı Ege Telgraf Gazetesi ile İLKSES Gazetesi arasında oynandı. Karşılaşma 9-2 bitti. İkinci karşılaşma ise Yenigün Gazetesi ile Turkuvaz Medya arasında oynandı. Turkuvaz Medya maçı 20-1 kazandı. Son karşılaşma ise Basın Danışmanları ile Anadolu Ajansı arasında oynandı. İki takımın kontrollü oynaması ile karşılaşma 5-4 bitti ve 3 puanı alan Basın Danışmanları oldu.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Turnuvanın ilk maçında Ege Telgraf ile İLKSES arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Sahada muhteşem bir atmosfer vardı. Tüm oyuncular adeta birer Spartalı gibi savaştı. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası gayet sakin ve dengeli geçti. Ancak saha kenarında yedek başlayan ve sonradan görme Teknik Direktör Erdal Erek takımı yanlış yönlendirerek oyuncu değişikliğine gitti. Olanlar da zaten değişiklikten sonra oldu. Takım bir türlü toparlanamadı ve 9 gol yemekten kurtulamadı. Elbette ağır zayiatın yaşanması kaçınılmaz oldu. Rakip takımın oyuncusu Hakan Serberst'in sert müdahalesi sakatlanmasına sebep oldu. İlerleyen dakikalarda Caner Tok'un gereksiz kasması sağlam bir tekme yemesine neden oldu. Böylece sahada istenmeyen sakatlıklar yaşandı. Bu derecede yüksek tempolu bir karşılaşmada skorun farklı olması İLKSES takımını üzse de galibiyeti hak eden taraf Ege Telgraf oldu. Karşılaşmada sakatlık yaşayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

SON ŞAPİYON ACIMADI

Geçen yılın şampiyonu Turkuvaz Medya gecenin ikinci maçında Yenigün Gazetesi ile karşılaştı. Kendine güveni tam olan Turkuvaz takımı maçı rahat bir şekilde kazandı. Turkuvaz takımında Ekrem Efe, sergilediği performansla göz doldurdu ve 9 gole imza atarak ilk maçında gol krallığında tahta oturdu. Yenigün Gazetesi'nin tek golünü atan Mehmet Emin Al'ın heykeli dikilmeli diyor gelecek karşılaşmalarda başarılar diliyoruz.

BASIN DANIŞMANLARI SÜRPRİZ YAPTI

Gece de perdeyi kapatan Basın Danışmanları ve Anadolu Ajansı oldu. İki tarafın da devlet, milletvekili ve belediye kanadını temsil etmesi açısından oldukça resmi bir karşılaşma oldu. Dengeli bir futbol vardı sahada. Karşılaşmada Anadolu Ajansı'nın forveti ve 3 gol atan Mehmet Candan hırsına yenik düşerek hakemden kırmızı kartı gördü. Basın Danışmanları Takımı'na saha kenarında oldukça önemli tüyolar veren Reşat Yörük, takımının galibiyetinde önemli etki yaptı. Karşılaşma Basın Danışmanlarının 5-4 üstünlüğü ile sonuçlandı.