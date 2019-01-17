Igc Başkanı Karahan 30'uncu Bik Genel Kurulu'nda

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan, Türk medyasının bağlı bulunduğu baş kurum olan Basın İlan Kurumunun (BİK) 30'ncu dönem Genel Kurul Üyeliğine seçildi.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan, Türk medyasının bağlı bulunduğu baş kurum olan Basın İlan Kurumunun (BİK) 30'ncu dönem Genel Kurul Üyeliğine seçildi.



1961 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en prestijli kurumlarından olan Basın İlan Kurumunun, 30'ncu dönem genel kurul seçimleri gerçekleştirildi.



Basın İlan Kurumu teşkiline dair, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılan İlan Prodüktörlük seçimlerini, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan kazandı.



Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan BİK Genel Kurul Üyesi ve IGC Başkanı Karahan, "Türkiye'nin 7 bölgesinden bizlere destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevine seçildiğim 2012 yılında, şehir basınını en üst mevkilerde en iyi şekilde temsil edeceğimin sözünü vermiştim. Başta Isparta medyasının desteğiyle camiamızı en üst şekilde temsil etme görevine seçildim. Isparta basın tarihinde ilk kez bir medya çalışanı 1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliğine seçildi. Ispartamızın tanıtımı ve mesleğimizin gelişmesi adına inşallah güzel sonuçlar elde ederiz" dedi. - ISPARTA

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