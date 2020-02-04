Iğdır'da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı

6 saat önce

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez okul müdürleri ile 1. dönem değerlendirme ve 2. döneme hazırlık toplantısı yaptı.

Iğdır'da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez okul müdürleri ile 1. dönem değerlendirme ve 2. döneme hazırlık toplantısı yaptı.


Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "İlimiz Tübitak 4006 Bilim Fuarında 84 okulumuz 1485 başvuru yaptı. Yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kattır. Bundan dolayı okul müdürleri ve projelere katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederim. DYK kurslarının düzenli takip edilmesi, LGS ve YKS için DYK kursları önem arz ediyor. Akademik başarıyı arttırıcı tedbirlerin alınması okul müdürlerimizin liderlik yapması gerekiyor. Okul aile birliklerinin daha aktif şekilde çalışması için okul idaresi ve okul aile birliği üyelerinin koordinasyon halinde olması gerekiyor. Yaylacılık faaliyetlerin yoğun olduğu okullarımızda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslara özen gösterilmesi gerekiyor. Iğdır Okuyor Projesinin takip edilip öğrencilere okuma kültürünün oluşturulması gerektiğini, veli ziyaretlerimizin hız kesmeden devam etmeli" dedi. - IĞDIR

Gönen, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kenya'da okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti
Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:36:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da değerlendirme ve hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]