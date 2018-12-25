Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı

Iğdır'da Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı

29 dakika önce

IĞDIR'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden HDP eski il eş başkanı Cesim Katar, HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı.

Iğdır'da Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı, System.String[]
IĞDIR'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden HDP eski il eş başkanı Cesim Katar, HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak ve adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Iğdır HDP eski milletvekili Kıznaz Türkeli, Iğdır Belediyesi eski eş başkanları Şaziye Önder ve Zübeyde Kaynar, İl Genel Meclisi eski Başkanı Abdulkadir Özsular,  HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz, HDP eski il eş başkanları Oya Malgaz ve Cesim Katar, Tuzluca Belediyesi eski başkanı Mehmet Gültekin ile HDP'li Adem Kartal gözaltına alındı.

'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ile Ağustos 2015'te Ağrı Dağı'nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP eski il eş başkanı Cesim Katar, HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı. Diğer şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak ve adli kontol getirilerek, serbest bırakılırken soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Iğdır eski Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli aranıyor.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

PKK, Katar, Iğdır, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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