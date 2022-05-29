Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı - Son Dakika
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Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı

29.05.2022 16:12

Iğdır'ın Karakoyun ilçesinde, muhtarlık seçiminde 2 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan dört aile, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin desteğiyle barıştırıldı.

Iğdır'ın Karakoyun ilçesinde, muhtarlık seçiminde 2 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan dört aile, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin desteğiyle barıştırıldı.

İlçeye bağlı Aşağı Alican köyünde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından Tulum, Tutka, Bahsi ve Kızalay aileleri arasındaki husumet, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Muş'tan gelen Yaygın Beldesi Belediye Başkanı Abdulbaki Elfe, Karakoyunlu İlçe Jandarma komutanlığının ve kanaat önderlerinin girişimleriyle bitirildi.

Köyün okul bahçesinde yapılan barışma törenine katılan husumetli aileler, önce Kur'an-ı Kerim'in altından geçti, daha sonra okunan duaların ardından da barıştı. Barış töreninde ailelere, Iğdır Valiliğince yemek ikram edildi.

Vali Sarıibrahim, törende, muhtarlık seçimlerinde yaşanan talihsiz olaylarda gelinen noktanın bu olduğunu belirtti.

İmtihan için gelinen bu dünyada, yaşanan her anın, alınan her nefesin ve atılan her adımın bu imtihanın bir unsuru olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, bu imtihanı da geçmek gerektiğini söyledi.

İslam'ın sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, akrabalık ve komşuluk haklarına olan bakışını aktaran Sarıibrahim, "Şimdi bu dört aile, bu köyde ve diğerleri de Muş'tan buraya gelinceye kadar birincisi komşu, ikincisi akraba, üçüncüsü aynı dine, aynı kıbleye inanıyor, dördüncüsü ve en önemlisi aynı milletin bir unsuru olmalarıdır." dedi.

Hz. Peygamberin "Komşuların birbirleri üzerinde komşuluk hak ve hukuku vardır." sözünü hatırlatan Vali Sarıibrahim, "Aynı ümmetin parçasıyız, aynı milletin parçasıyız. Biz yaşamı ne için yaşıyoruz? Birincisi kendimiz daha iyi yaşayabilmek için, ikincisi çocuklarımıza daha iyi bir yaşam bırakabilmek içindir. Çocuklarımıza çevremize bırakacağımız en önemli şey belki yiyeceğimiz, içeceğimiz mallardan ziyade bir barıştır, bir huzurdur, bir sükundur. Barışa, huzura, sükuna faydası olan gerçekten bu anlamda katkısı olan destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Karakoyunlu Kaymakamı Furkan Atalık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdür Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü İrfan Açık, kanaat önderleri ve 4 ailenin bireyleri katıldı.

Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı
Husumetli aileler Vali Sarıibrahim'in desteğiyle barıştırıldı

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Kaynak: AA

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