Iğdır'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Iğdır'da, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Iğdır- Kars kara yolu Küllük köyü yakınlarında, Ziyat Ali Vesge'nin (54) kullandığı 76 AAD 171 plakalı motosiklet, Vedat Kabay yönetimindeki 25 FB 919 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Vesge'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Vesge'nin cesedi, Cumhuriyet savcısı, polis ve jandarmanın incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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