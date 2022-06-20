Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı

20.06.2022 15:01
Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da sıcak havadan etkilenip bitkin düşen atmaca, tedavi altına alındı.

Iğdır'da sıcak havadan etkilenip bitkin düşen atmaca, tedavi altına alındı.

Kente bağlı Halfeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, bir tarlanın ortasında hareketsiz duran kuşu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Alana gelen görevliler, atmacayı alarak DKMP Müdürlüğüne götürüp tedavi altına aldı.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte, atmacanın sıcaklardan etkilendiği, aç ve susuz kaldığı belirlendi.

Atmaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

YORUMLAR
500
Ardahanlı Köylü, Iğdır'dan Getirilen Koyunların Tarlasına Bırakılmasına Tepki Gösterdi: 'El Vicdan, El İnsaf. Yapmayın, Etmeyin, Peşkeş Çekmeyin... Ardahanlı Köylü, Iğdır'dan Getirilen Koyunların Tarlasına Bırakılmasına Tepki Gösterdi: 'El Vicdan, El İnsaf. Yapmayın, Etmeyin, Peşkeş Çekmeyin... Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Halfeli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:59 Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 22:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement