Iğdır eşi tarafından öldüren ebru'nun cenazesi ailesime teslim edildi - Son Dakika
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Iğdır eşi tarafından öldüren ebru'nun cenazesi ailesime teslim edildi

6 saat önce

Eşi tarafından öldüren Ebru'nun cenazesi ailesime teslim edildiIğdır'da boşanma davası süren eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi üniversitesi öğrencisi Ebru Aras'ın (24) cenazesi, Mersin'den gelen yakınlarına teslim edildi.

Eşi tarafından öldüren Ebru'nun cenazesi ailesime teslim edildi

Iğdır'da boşanma davası süren eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi üniversitesi öğrencisi Ebru Aras'ın (24) cenazesi, Mersin'den gelen yakınlarına teslim edildi. Ebru Aras'ın akrabası Müslüm Öcüm, "Kadına şiddete karşıyız. Yeğenim öldürüldü. Telefonda aralarında ne tartışma geçmişse, evine gelmiş, kapıyı kilitlemiş, kızı içeride vurmuş" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik nedeniyle üç ay önce Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras'ı terk edip, Iğdır'da ev kiralayarak buraya yerleşti. Ebru Aras, bir ay önce de boşanma davası açtı.

Umut Aras, eşinin izini bulup, dün evine gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Umut Aras, yanında getirdiği tabanca ile Ebru Aras'a ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru Aras'ı banyoda, Umut Aras'ı ise evin bir odasında kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru Aras'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut Aras ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından da Umut Aras, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında bakıcısında olan 1,5 yaşındaki işitme engelli oğulları M.İ.A. ise devlet korumasına alındı.

'KAPIYI KİLİTLEMİŞ, KIZI İÇERİDE VURMUŞ'

Iğdır Devlet Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Ebru Aras'ın cenazesi Mersin'den gelen yakınlarına teslim edildi. Genç kadının akrabası Müslüm Öcüm, "Yeğenim öldürüldü, cenazesini almaya geldik. Kadına şiddete karşıyız, kınıyorum. Devletin bunun üstünde durması lazım. Özellikle bunu dile getiriyorum. Bir ay önce boşanma davası açmışlardı. Aralarında telefonda ne tartışma geçmişse, artık ondan dolayı evine gelmiş. Kapıyı kilitlemiş, kızı içeride vurmuş, sonra kendini vurmuş ki nefsi müdafaa süsü vermiş. Babası trafik kazası geçirdi, ayağı kırık olduğu için gelemedi" diye konuştu.

Ebru Aras'ın cenazesi Iğdır Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

Umut Aras'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Suat DENİZ- Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)-

Iğdır eşi tarafından öldüren ebru'nun cenazesi ailesime teslim edildi

Mersin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:35 Kaynak: DHA
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