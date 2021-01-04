Iğdırlı Özlem, judodaki başarısını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor

Iğdırlı 18 yaşındaki milli judocu Özlem Yıldız, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmayı hedefliyor.

Judocu Yıldız, yaklaşık 9 yıl önce başladığı sporda dikkatleri üzerine çekerek milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

İki yıl önce düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Yıldız, 15. Avrupa Gençlik Olimpiyatları Yaz Festivali'nde (EYOF) de birincilik kürsüsüne çıktı.

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda ise üçüncü olan Yıldız, 2024 Olimpiyatları'na katılması halinde altın madalyayı hedefliyor.

"Türk bayrağını dalgalandırmak için daha çok hırslandım"

Milli sporcu Özlem Yıldız, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır yaptığı sporda sürekli kendini geliştirerek başarısını arttırdığını söyledi.

İlk hedefi olan Türkiye şampiyonluğunu elde ettikten sonra çok sayıda başarı kazandığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Ülkemizde birçok madalya alınca, bu işte daha da ciddileştim ve Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için daha çok hırslandım. Avrupa arenalarına çıkarak dereceler elde ettim. Şimdiki hedefim, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Bir branşta sporcuysanız, sakatlandığınızda ya da yorulduğunuzda pes etmeyin. Eğer pes ederseniz şampiyonluğa giden yolda derece yapamazsınız. Sporda zaman zaman sakatlıklar yaşanabilir fakat bunun kişileri yıldırmaması lazım. Bu nedenle azimle, planlı bir şekilde çalıştığınızda elde edemeyeceğiniz başarı yoktur."

Antrenör Esenboğa: "Özlem'in madalyayla döneceğine inanıyorum"

Judo antrenörü Serkan Esenboğa ise Iğdırlı sporcuların dünyada ve Avrupa'da önemli dereceler elde ettiğini vurguladı.

Küçük şehirden büyük şampiyonların çıkmasını hedeflediklerini aktaran Esenboğa, "Allah nasip ederse Özlem'de bu ışığı görüyorum. Özlem'in 2024 Olimpiyatları'na gideceğine ve madalyayla döneceğine inanıyorum. Bakanlığımızın, il müdürlüğümüzün ve Türkiye Judo Federasyonu'nun da bu konuda desteği var." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de kenti bir spor şehri yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Özlem Yıldız'ın, başarılı bir sporcu olduğuna işaret eden Yavaşer, "Kendisinin ve akrabalarının Avrupa ve dünya şampiyonasında başarıları var. Bu başarı çalışmayla gelen bir şey. Çalışmak ve azmetmek gerekiyor. Iğdır'da judonun gelişmesi için Bakanlığımızın tesis konusunda çalışması var. Yakın zamanda inşallah bu ilan edilecek, yeni tesislere kavuşacağız. Bir antrenmanda 50 sporcunun değil de 200 sporcunun gireceği tesislerimiz olacak." dedi.