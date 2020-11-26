İğne oyası ihracatına erkek desteği - Son Dakika

İğne oyası ihracatına erkek desteği

26.11.2020 11:13
İğne oyası ihracatına erkek desteği, System.String[]

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kadınların kurduğu kooperatiflerde üretilen ipek iğne oyaları, Japonya, Dubai, Amerika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ihraç ediliyor.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kadınların kurduğu kooperatiflerde üretilen ipek iğne oyaları, Japonya, Dubai, Amerika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ihraç ediliyor. Nal Etik Kadın Kooperatifi'nin tek erkek üyesi olan Hüseyin Tırıl da yaptığı iğne oyalarıyla beğeni topluyor.

Nallıhan kültürünü tanıtmak için harekete geçen kadınlar, 2005 yılında Nal Etik Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif çatısı altında toplanan kadınlar, ilçenin simgelerinden ipek iğne oyası üretmeye başladı. İğne oyaları, Japonya, Dubai, Amerika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ihraç ediliyor.

Kooperatifin 720 kadın üye arasındaki tek erkek olan Hüseyin Tırıl da iğne oyası yapıyor. 2012 yılında Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslara katılarak iğne oyası yapmayı öğrenen Tırıl, tasarımlarıyla beğeni topluyor.'ÜRÜNLERİM ÇOK BEĞENİLİYOR'Tırıl, "23 ülkeye iğne oyası ihraç ediyoruz. Özellikle Japonya, Amerika, Dubai, İngiltere gibi ülkelere iğne oyası gönderiyoruz. Nallıhan'da kadınların yaptıkları bu iğne oyası eserleri Türkiye ve dünyanın birçok noktasına ihraç ettik" dedi.

İğne oyası yapmanın stresi aldığını söyleyen Tırıl, "Kendiniz bir şey üretiyorsunuz. Kooperatifte gönüllü çalışıyorum ve ücret almıyorum. Ürünlerim çok beğeniliyor, tasarımlarımı farklı buluyorlar. Çünkü kadınların ürettiği tasarımları yapmıyorum, kendi çabamla eksiklerimi gidererek özgün tasarımlar çıkarıyorum" diye konuştu.

İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği

Amerika Birleşik Devletleri, İğne Oyası, Japonya, Dubai, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İğne oyası ihracatına erkek desteği - Son Dakika


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