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İHA ekibinden Emniyet Müdürü Tipioğlu'na ziyaret

7 saat önce

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve ekibi, Kocaeli Emniyet Müdürü olarak atanan Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

İHA ekibinden Emniyet Müdürü Tipioğlu'na ziyaret, System.String[]

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve ekibi, Kocaeli Emniyet Müdürü olarak atanan Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.


Kocaeli Emniyet Müdürü olarak atanan ve görevine başlayan Veysel Tipioğlu, makamında İhlas Haber Ajansı(İHA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü ekibini konuk etti. İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, haber müdürü Gürcan Yılmaz ve muhabir Murat Kanber ile birlikte Tipioğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Çorbacı, İHA'nın çalışmaları hakkında Tipioğlu'na bilgiler verdi. İHA'nın çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Emniyet Müdürü Tipioğlu ise ziyaretten dolayı Çorbacı ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı, Veysel Tipioğlu, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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