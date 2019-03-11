Son Dakika Haberleri: İha Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in Mutlu Günü

İha Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in Mutlu Günü

27 dakika önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İha Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in Mutlu Günü, System.String[]
İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in kız çocuğu dünyaya geldi. Ahmet ve Ömer adında iki erkek çocuğuna sahip Yasin ve Nuray Erdem çiftinin KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen kız çocuğuna da Zeynep Duru isminin verildiği öğrenildi. Erdem mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Prensesim" mesajı ile paylaştı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yasin Erdem, Karabük, Güncel
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