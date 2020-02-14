İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti - Son Dakika

İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit muhabiri Emrah Elmas annesini kaybetti.

İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti, System.String[]

İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit muhabiri Emrah Elmas annesini kaybetti.


Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Sema Elmas(70) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne Elmas'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Cuma namazı öncesi Balıkesir'den cenazesi getirilen Sema Elmas'ın Edremit'teki evinin önünde dua edilerek baba Çetin Elmas'ın da bulunduğu törende komşu ve yakınlarından helallik alındı.


İHA Edremit muhabiri ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu üyesi olan Emrah Elmas'ın annesi ve İHA Küçükkuyu muhabiri Bekir Erdinç'inde ablası olan Sema Elmas'ın cenazesi yapılan dua sonrası buradan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine götürüldü. Sema Elmas'ın ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı, Değerli Taş, Balıkesir, Edremit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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