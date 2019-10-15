Son Dakika Haberleri: İHA Muhabiri'ne 'Yılın en iyi spor habercisi' ödülü
Son Dakika Spor İHA Muhabiri'ne 'Yılın en iyi spor habercisi' ödülü

İHA Muhabiri'ne 'Yılın en iyi spor habercisi' ödülü

1 saat önce

Isparta'da kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen törende, spor alanında 'Yılın gazetecisi' seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Isparta Bürosu Muhabirlerinden Levent Doğan'a ödül verildi.

İHA Muhabiri'ne 'Yılın en iyi spor habercisi' ödülü, System.String[]

Isparta'da kutlanan Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapsamında düzenlenen törende, spor alanında 'Yılın gazetecisi' seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Isparta Bürosu Muhabirlerinden Levent Doğan'a ödül verildi. İHA Muhabirlerinden Levent Doğan'ın ödülünü ise Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu takdim etti.


Isparta 6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kentin Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuları ödüllendirildi. Törende ayrıca, kentte spor haberciliğine yön veren ve kentin spor sorunlarının çözümü konusunda yaptığı haberlerle gündemin nabzını tutan İHA Isparta Bürosu Muhabirlerinden Levent Doğan'a da Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından 'Yılı en iyi spor habercisi' ödülü verildi. Vali Seymenoğlu, Doğan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


İHA ve muhabir Doğan'a teşekkür


Gençlik ve Spor Isparta İl Müdürü Murat Gevrek ise Doğan'ı kutlayarak, "Isparta sporuna yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İhlas Haber Ajansı yetkililerine de sporcularımızın başarılarını ulusal medyada gündeme getirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı
Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:41:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHA Muhabiri'ne 'Yılın en iyi spor habercisi' ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]