İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

13.05.2022 11:18

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 118 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 118 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi Tektaş mevkiinde dün göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine İHA ile çalışma başlattı. İHA görüntülerinde tekneye binmek üzere olan ve ormanlık alan içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Bunun üzerine her iki bölgeye giden jandarma ekipleri tekne içinde 49 Afgan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün, ormanlık alanda da 33 Afgan uyruklu toplam 118 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları öne sürülen H.S. (32), M.E.G. (29) ve A.D (30) gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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