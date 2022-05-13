İZMİR'DE 118 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 118 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi Tektaş mevkiinde dün göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine İHA ile çalışma başlattı. İHA görüntülerinde tekneye binmek üzere olan ve ormanlık alan içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Bunun üzerine her iki bölgeye giden jandarma ekipleri tekne içinde 49 Afgan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün, ormanlık alanda da 33 Afgan uyruklu toplam 118 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları öne sürülen H.S. (32), M.E.G. (29) ve A.D (30) gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.