İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak - Son Dakika

Terör unsurlarının korkulu rüyası yerli İHA ve SİHA'lar artık Erzurum'dan havalanacak. Yerli İHA ve SİHA'ların konuşlandığı merkezde ilk incelemeleri geçtiğimiz hafta Erzurum'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yaptı. Uçak kazasında şehit olan İrfan Aydoğan'ın ismi ise SİHA'ya verildi.

Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar sayesinde terörle mücadelede büyük yol katedildi. Güvenlik güçlerine güç katan hava unsurları, Türkiye'nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. İHA ve SİHA'lar, önce Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya, son olarak da Karabağ'da rüştünü ispat etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan İHA ve SİHA merkezi Erzurum'da faaliyete geçti. İlk incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş geçtiğimiz haftalarda merkeze bir ziyaret gerçekleştirdi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan Bayraktar tb2 İHA ve SİHA'lar güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözü olacak. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderilecek.

Bu arada, 15 Temmuz 2020 tarihinde geçirdiği uçak kazasında şehit olan İrfan Aydoğan'ın ismi de hainlerin korkulu rüyası olan bir SİHA'ya verildi.

(İHA)