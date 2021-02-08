İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika

İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

08.02.2021 23:37

İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı Eşini ihanet ile suçladı, eline geçirdiği bıçakla ağır yaraladı Denizli'de akşam saatlerinde eve gelen adam, mutfakta gelini ile oturan eşini ihanet ettiğini iddia ederek tartışmaya başladı.

İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

Eşini ihanet ile suçladı, eline geçirdiği bıçakla ağır yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde eve gelen adam, mutfakta gelini ile oturan eşini ihanet ettiğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çekmecede eline aldığı bıçağı öldüresiye eşine vurmaya başladı. Olaya şahit olan gelinin yardım çığlıkları üzerine öfkeli eş evden kaçtı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.B. (55), akşam saatlerinde evine gelerek Mutfakta gelinin ile oturan eşi Vahide B. (53), ile tartışmaya başladı. Eşinin kendisine ihanet ettiğini öne süren N.B., gelini ile mutfakta oturan Vahide B.'ye çekmeceden aldığı bıçak ile saldırmak istedi. Olaya şahit olan gelin ise çocuklarını yanına alarak kendini dışarıya attı. Vahide B., ise can havliyle kendini kurtarmak isterken N.B.'nin sırtına ve omzuna bıçak darbeleriyle vurması sonucu kanlar içerisinde yerde kaldı. Gelinin yardım çığlıkları üzerine N.B., evden kaçarken komşular ise ihbarda bulundu. Yaralı kadına yardım etmek isteyen komşular ise kapı camını kırarak eve girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan eş polise teslim oldu yaralı kadının durumu ağır

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede saldırgan eşi arama çalışmaları başlattı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Vahide B., ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından aranan Saldırgan eş N.B., Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olay yerine gelen çiftin çocukları ise Saldırgan eşin daha önce aynı iddialar ile birçok kez saldırıda bulunduğunu dile getirdi. Görgü şahidi gelin ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Vahide B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı
İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı
İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı
İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

Merkezefendi, Hisarcık, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika


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