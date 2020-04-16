İHH'dan 1500 aileye gıda kolisi - Son Dakika

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği, 1500 aileye gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, yaklaşan Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyasına başlandığı belirtildi.

Türkiye genelinde yardım kampanyası için 10 milyon liralık kaynak ayrıldığı, bu kapsamda Elazığ merkez ile Palu, Arıcak, Karakoçan, Kovancılar ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Metin Kılıç, şunları kaydetti:

"2020 yılı Ramazan çalışmalarımız kapsamında yetim, fakir ve deprem dolayısıyla mağdur olanlar başta olmak üzere koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ya da gündelik çalışan vatandaşlarımıza yönelik yardımlarımız devam etmektedir. Ramazan ayı sonuna kadar 5 bin aileye bu anlamda destek olmayı planlamaktayız. Ramazan kolisi bedeli 120 lira olup tüm duyarlı hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."