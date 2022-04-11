İHH'den Afrin'deki 8 bin 500 kişiye ramazan yardımı - Son Dakika
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İHH'den Afrin'deki 8 bin 500 kişiye ramazan yardımı

11.04.2022 10:00
İHH'den Afrin'deki 8 bin 500 kişiye ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki 8 bin 500 kişiye ramazan kumanya paketi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki 8 bin 500 kişiye ramazan kumanya paketi ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, bu yıl ramazan çalışmalarını "Ramazan'ı Yaşat" sloganıyla sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de ramazan faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Suriye halkı savaşın içindeki 12'nci ramazanını geçiriyor. Biz de mevcut durumun başladığı ilk andan bu yana olduğu gibi yine savaş mağduru sivilleri bu ramazanda da yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda ramazanın ilk haftasında Afrin ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 8 bin 500 sivile ramazan kumanya paketi ulaştırdık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi ailelerin ihtiyaç duyduğu gıda malzemeleri yer alıyor."

Tahiroğlu, yardımların ulaştırılmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür etti.

İHH'den Afrin'deki 8 bin 500 kişiye ramazan yardımı
İHH'den Afrin'deki 8 bin 500 kişiye ramazan yardımı

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Reyhanlı, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den Afrin'deki 8 bin 500 kişiye ramazan yardımı - Son Dakika


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