İHH, Gazze Şeridi'nde 400 yetime bayramlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 400 yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttığı bildirildi.

İHH Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 400 yetime bayramlık kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Şurefa ayrıca, İHH'nın abluka altındaki Gazze'de zor şartlarda yaşayan bölge halkına insani yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle babasını kaybetmiş yetimler dahil 20 bin yetim çocuk bulunuyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.