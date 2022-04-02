İHH, Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika
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İHH, Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

02.04.2022 18:28
İHH, Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta yapılan savaşların ardından kalan dul, yetim ve mağdur ailelere destek sağladıklarını belirtti.

Desteklerinin ramazan öncesinden başlattıklarını aktaran Sayılgan, Kerkrük, Duhok, Musul ve Zaho bölgelerinde ihtiyaç sahipleri ailelere gıda kumanyası yardımında bulunduklarını kaydetti.

Sayılgan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yanında bağışçıların yardımları ile 130 ülkede benzeri çalışmalar yaptıklarını ve Kerkük'te yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyası dağıttıklarını söyledi.

Her paketin un, bakliyat, sıvı yağ, zeytin, peynir, tatlı ve şekerden oluştuğu bilgisini veren Sayılgan, her bir kumanyanın içerik tutarının 70 dolar olduğunu ifade etti.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Terzi, "Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da Iraklıları ve bizleri yalnız bırakmayan ve bugün de bize göndermiş oldukları yardımlardan dolayı Türk milleti ve İHH yöneticilerinden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

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Kerkük, Bursa, Irak, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika


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