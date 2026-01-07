İHH Sudan\'a Insani Yardım Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın ve insani krizin yaşandığı Sudan'a AFAD koordinasyonunda 13 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

İHH'nın Tuzla Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde gıda ve barınma malzemeleriyle yüklenen tırlar, Mersin'e hareket etti. Tırlar, Mersin üzerinden AFAD koordinasyonunda gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH Basın Sorumlusu Kasım Aktag, gazetecilere, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da başlayan iç savaşın devam ettiğini ve ülkede çok büyük acıların yaşandığını söyledi.

Savaş nedeniyle 15 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Aktag, "Binlerce insan hayatını kaybetti. Rapordaki veriler dahi maalesef gerçekleri tam olarak yansıtmıyor, özellikle hayatını kaybedenler açısından. Bugün geldiğimiz noktada Sudan, dünyanın en büyük kriz noktalarından biri. Orada yaşanan bu zulme asla sessiz kalmadık. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak savaşın başladığı günden bu yana bölgede çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Sudan'a toplamda 333 konteynerlik yardım malzemesi ulaştırdıklarını bildiren Aktag, yardımlar kapsamında ülkede sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını, gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tuzla'daki lojistik merkezinden hareket eden araçlardaki muhtelif mutfak ve barınma malzemelerinin Sudan'a ulaştırılacağını aktaran Aktag, İHH olarak Sudan'daki iç savaş ve zulüm sona erene kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.