İHH Sudan'a Insani Yardım Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İHH Sudan'a Insani Yardım Gönderdi

İHH Sudan\'a Insani Yardım Gönderdi
07.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH, Sudan'daki iç savaş nedeniyle AFAD koordinasyonunda 13 tır yardım malzemesi gönderdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın ve insani krizin yaşandığı Sudan'a AFAD koordinasyonunda 13 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

İHH'nın Tuzla Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde gıda ve barınma malzemeleriyle yüklenen tırlar, Mersin'e hareket etti. Tırlar, Mersin üzerinden AFAD koordinasyonunda gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

İHH Basın Sorumlusu Kasım Aktag, gazetecilere, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da başlayan iç savaşın devam ettiğini ve ülkede çok büyük acıların yaşandığını söyledi.

Savaş nedeniyle 15 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Aktag, "Binlerce insan hayatını kaybetti. Rapordaki veriler dahi maalesef gerçekleri tam olarak yansıtmıyor, özellikle hayatını kaybedenler açısından. Bugün geldiğimiz noktada Sudan, dünyanın en büyük kriz noktalarından biri. Orada yaşanan bu zulme asla sessiz kalmadık. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak savaşın başladığı günden bu yana bölgede çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Sudan'a toplamda 333 konteynerlik yardım malzemesi ulaştırdıklarını bildiren Aktag, yardımlar kapsamında ülkede sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını, gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tuzla'daki lojistik merkezinden hareket eden araçlardaki muhtelif mutfak ve barınma malzemelerinin Sudan'a ulaştırılacağını aktaran Aktag, İHH olarak Sudan'daki iç savaş ve zulüm sona erene kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Sudan, AFAD, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Sudan'a Insani Yardım Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:33:42. #7.11#
SON DAKİKA: İHH Sudan'a Insani Yardım Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.