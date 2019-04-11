Son Dakika Haberleri: İhlas Koleji Çekud ile Rekora İmza Attı

İhlas Koleji Çekud ile Rekora İmza Attı

1 saat önce

İhlas Koleji, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından geçen yıl başlatılan "Köklerimiz Bu Topraklarda" başlıklı doğayla buluşma ve fidan dikme etkinliğine katıldı.

İhlas Koleji Çekud ile Rekora İmza Attı, System.String[]
İhlas Koleji, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından geçen yıl başlatılan "Köklerimiz Bu Topraklarda" başlıklı doğayla buluşma ve fidan dikme etkinliğine katıldı.

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışındaki ÇEKUD gönüllüleri ile birlikte aynı anda on binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturdular. Tüm merkezlerde aynı anda yapılan dikim işlemi ile kırılması güç bir rekor denemesi de başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.

İstanbul'da Çatalca Ahmediye Köyü'ndeki etkinliğe katılan İhlas Koleji öğrencileri ellerindeki fidanları toprağa dikerek bu önemli organizasyona katkı sağladılar.

İhlas Koleji öğrencilerinin ÇEKUD tarafından Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında gerçekleştirilen rekor denemeli bir organizasyona katıldığını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğayı korumak ne kadar önemliyse gençlerimizi ve çocuklarımızı da bu doğrultuda yetiştirmek ve bilgilendirmek zorundayız. Bu amaçla biz de okullarımızda düzenlediğimiz etkinliklerimizde öğrencilerimizi toprakla buluşturarak onların tohum ve fidan ekmelerini sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:47 Kaynak: İHA
İstanbul, Türkiye, İhlas Koleji, İhlas, Güncel
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