İhraç üsteğmene FETÖ'nün darbe girişimine yardımdan 12.5 yıl hapis - Son Dakika

İhraç üsteğmene FETÖ'nün darbe girişimine yardımdan 12.5 yıl hapis

07.11.2020 11:25
İhraç üsteğmene FETÖ'nün darbe girişimine yardımdan 12.5 yıl hapis, System.String[]

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç jandarma üsteğmen F.K., 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç jandarma üsteğmen F.K., 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Üsteğmen F.K., Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Meslekten ihraç edilen F.K. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede, "F.K.'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi üsteğmen olarak görev yaptığı, FETÖ/PDY içinde şifreli iletişim aracı olarak kullanılan ByLock programını kullandığı, sanığın darbe gecesinde kendilerini sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırıp, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin 'darbe yapıyoruz' diye gönderdiği sözde emri, derhal İl Jandarma Komutanlığı'na ilettiği, müteakiben Alay Komutanı A.Y.'den aldığı talimat veya kendi inisiyatifi ile İl Jandarma Komutanlığı'ndaki istirahatli askerleri silahlandırıp hazır kıta olarak beklettiği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen darbe teşebbüsüne uyulmaması yönündeki emri yaklaşık 1 saat gecikmeli olarak ilgili üst komutanlarına ilettiği, bu şekilde darbeye teşebbüs suçuna yardım ederek iştirak ettiği iddia edilmiştir" denildi. İddianame, 2016 yılının ekim ayında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yapılan yargılama sonunda F.K., 9 Ocak 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu'ndan beraat ettirilerek, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanık F.K.'ya 'Darbeye teşebbüs etmeye yardım' suçundan ceza verilmesi gerektiğini bildirerek, kararı bozdu.

Yargıtay'ın bozma ilamı üzerine, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün yeniden yapılan yargılamada sanık F.K., 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, ByLock, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İhraç üsteğmene FETÖ'nün darbe girişimine yardımdan 12.5 yıl hapis - Son Dakika


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