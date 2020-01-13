İhracatçılar Akbank'ı "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracatçılar Akbank'ı 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası' seçti - Son Dakika Ekonomi

İhracatçılar Akbank'ı "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçti

6 saat önce

Akbank, Euromoney'nin "Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması"nda "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçildi.

İhracatçılar Akbank'ı

Akbank, Euromoney'nin "Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması"nda " Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçildi.

Akban'tan yapılan açıklamaya göre, global olarak 7 bin 319 geçerli oyla sonuçlanan araştırmaya göre Akbank, bu ödüle dış ticaretin finansmanı ve ihracatı desteklemek için geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde kritik önemi bulunan döviz girişlerinin ana kaynağı olan ihracatı desteklemeyi öncelikli görevleri arasında benimsediklerini kaydetti.

Binbaşgil, ihracatı ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını başarmak için Akbank olarak desteğimizi sürdürüyoruz. İzlenen başarılı politikalar sonrası ihracatımız 180 milyar doları aşarak rekor tazeledi. Biz de dış ticaretin finansmanına odaklandık ve bu konudaki ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bir yandan mevcut ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ihtiyaçlarına güncel çözümler sunuyor, diğer yandan da ülke genelindeki dış ticaret yöneticilerimizin verdiği danışmanlık hizmeti ile yarının potansiyel ihracatçılarını cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin bizi 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası' seçmesinin arkasında da, tüm bu müşteri odaklı çalışmalarımız bulunuyor. Ayrıca bu unvana bizzat müşterilerimizin oylarıyla ulaşmamız bize özellikle gurur veriyor."

- "İhracatçının Gücü Paketi ile ihracatçılara finansman desteği sağlıyoruz"

Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini desteklemek için geliştirdikleri "İhracatçının Gücü Paketi" ile ihracatçılara finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Binbaşgil, "İhracatçının Gücü Paketi ihracatçılara birçok kolaylık sağlıyor. Akbank olarak ayırdığımız kaynak kapsamında ihracatın finansmanını 1 yıla kadar vadelerle yeni işlek, spot ve aylık eşit taksitli kredilerde avantajlı faiz oranları ile destekliyoruz. İhracatın finansmanına ilişkin 'a'dan 'z'ye, her aşamada ihracatçının maliyetlerini düşürürken, işini de kolaylaştırıyoruz. Eximbank'a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık ediyoruz. Gece gündüz çalışarak, dünyanın en ücra köşelerine kadar Türk ürün ve hizmetlerini ulaştıran ihracatçılarımızın, her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal da "İhracatın Gücü Paketi" swift takip sistemi, ücretsiz dijital dış ticaret tarifesi, FX platform üzerinden dış ticaret işlemlerinde özel kur avantajı gibi bir çok önemli özellik ve kolaylık sağladığını belirtti.

Tugal, "Dış ticaret yapan firmalarımız, paket kapsamındaki tüm avantajları akbank.com aracılığıyla detaylı görüntüleyebilir, şubelerimizden bilgi alabilirler. Türkiye'de dış ticaret deyince ilk akla gelen banka olma hedefiyle ekonomimizin lokomotifi olan ihracatçılarımız ile duayenleri buluşturduğumuz Akbank İhracatçı Buluşmaları'nda Türkiye ve dünyadaki ihracatı etkileyen dinamikler, gelişmeler ve fırsatları birlikte değerlendiriyoruz. Bu yıl Türkiye'nin farklı illerinde düzenlemeye devam edeceğimiz buluşmalara tüm ihracatçılarımız bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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