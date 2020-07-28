İhracatçılardan Kahramanmaraş ve Kilis'e 200 bin maske

Gaziantep'te 15 günde 15 milyon maske projesi kapsamında üretimi gerçekleştirilen ve bölge illerinin GAİB 2019 ihracat rakamından aldığı pay oranında dağıtımı gerçekleştirilen maskelerden Kahramanmaraş'a 175 bin Kilis'e 25 bin adet vatandaşlara dağıtılmak üzere valiliklere teslim edildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AÇIKGÖZ Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret ederek GAİB'in iştigal sahasında yer alan illere yönelik gerçekleştirilen maske desteğiyle ilgili bilgiler verdi. Bölge ihracatı hakkında da çeşitli bilgiler veren Kileci Kahramanmaraş'ın son dönemlerde gerçekleştirdiği ihracattaki gelişmenin önemine dikkat çekti. Vali Ömer Faruk Coşkun da Gaziantep'in komşu illere ve bölge illerine yönelik pandemi sürecinde verdiği desteğe dikkat çekerek bu süreçte vatandaşın maske ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş'a gönderilen 175 bin adet maskenin önemli bir yer tutuğunu ifade ederek teşekkür etti.

GAİB'ten Kilis'e 25 Bin Maske

Kahramanmaraş ziyaretinin ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'la birlikte Kilis'e giderek Vali Soytürk'ü ziyaret eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci pandemi sürecinin başarıyla aşılabilmesi için bütün vatandaşların üzerine düşenleri yapması gerektiğini ifade ederek Kilis Valisi Soytürk'e bu süreçte GAİB tarafından yürütülen çalışmalar ve sürecin gerekliliği olan dijital dönüşümle ilgili üyelere verilen eğitimler hakkında bilgiler verdi. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da salgının yayılmasının önlenmesi için insanların üzerlerine düşenleri yapması gerektiğini ve mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yayılmanın önlenebileceğini ifade etti. Kilis Valisi Recep Soytürk de GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'a verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederek vatandaşın bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

"Geleneksel sosyal yaşamlarımıza ara vermek zorundayız"

Covid 19 virüsünün yayılmasındaki temel sorunun vatandaşların sosyal yaşamlarından vazgeçmeyişleri olduğuna dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci son dönemlerde Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinde vaka sayısının artmasının bölge ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi. Kileci yaptığı değerlendirmede "Eğer bizler bu illetten kısa bir süre içerisinde kurtulmak istiyorsak mücadeleye gönüllü olarak katılmak, yürütülen çalışmalara destek olmak ve önce kendimizi ve sevdiklerimizi sonra çevremizdeki ve yaşadığımız ülkedeki insanları korumak zorundayız. Kurallar çok basit. Maske, mesafe ve hijyen. Gaziantep ve bölge illerimiz dünya genelinde başarılarıyla anılırken bugün bu olumsuz tabloyla anılmaya başlamış ve bizlere yakışmayan bu tablo önümüzdeki süreçte de ekonomimiz ve turizmimiz başta olmak üzere birçok yönden bizleri olumsuz etkileyecektir. Gaziantep Valiliğimiz, Büyükşehir Beledimiz, Naksan Holding ve GAİB iş birliği ile yürütülen "15 günde 15 milyon maske" kampanyamızla ilgili olarak birliklerimizin temsilciliğinin bulunduğu illerde de valilerimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bölgemizdeki diğer illerimizi de önümüzdeki günlerde ziyaret ederek malum süreçle alakalı fikir alışverişinde bulunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP