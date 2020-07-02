"İhracatta sanal rotamız Latin Amerika" - Son Dakika

"İhracatta sanal rotamız Latin Amerika"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla birlikte gerçekleştirdiği "Kolombiya ve Şili Sanal Alım Heyeti" sona erdi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla birlikte gerçekleştirdiği "Kolombiya ve Şili Sanal Alım Heyeti" sona erdi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Sanal heyet organizasyonumuz neticesinde 3 günde 200'ü aşkın görüşme gerçekleşti. Genel olarak üyelerimiz heyetlerden memnun kaldılar. Pandemi sürecinde başlayan sanal alım heyetlerini gerçekleştirmeye ve ülkemizin ihracatına güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

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"3 GÜNDE 200'DEN FAZLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, heyetin verimli geçtiğini belirterek "Sanal olarak gerçekleştirdiğimiz bu ilk organizasyonumuzu başarıyla tamamladık. Organizasyon kapsamında, program süresince firmalarımız 200'den fazla görüşme sağladı. Bu vesileyle katılımcı firmalarımızın uzun vadeli iş birliklerine imza atmasını hedefliyoruz. Sanal heyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedef rotamızı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da önerisiyle Latin Amerika olarak belirlemiştik" diyen Okutur, "Düzenli olarak firma temsilcilerini ülkemize getirerek alım heyetlerini organize ediyorduk. Dijitale geçişle birlikte sanal heyetlerde de Latin Amerika'dan başladık. Talepler doğrultusunda diğer ülkelere yönelik organizasyonlarımız da yapılacak" diye belirtti.

" TÜRK ÜRÜNLERİNE OLAN İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Latin Amerika'nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek üzere sanal alım heyeti programı kapsamında online olarak bir araya geldiler. Şilili ithalatçı Guston Arturo Marın, "Bilmediğimiz birçok ürün var. Sanal heyet kapsamında kataloglar yardımıyla gördüğümüz ürünler fazlasıyla ilgimizi çekti. Ülkemizde de Türk ürünlerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. İHBİR'in organize ettiği online programımızı tamamladık. Anlaşmalar yapmak üzere numune göndererek görüşmelerimizi sürdüreceğiz " dedi.

"ORGANİK ÜRÜNLERİMİZE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ"

Gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve ayrıca şekerleme ürünleri de üreten bir firmanın ihracat müdürü Orçun Oray, "Artık tüm dünya organik ve şekeri azaltılmış çözümlere doğru gidiyor. Bizler bu anlamda lolipop kategorisinde, organik lolipop projesine çok fazla önem verdik. Genel olarak görüşmelerimiz neticesinde bu ürünümüze büyük ilgi gösterildi. Ayrıca yumuşak şeker kategorisinde çiğnenebilir şeker de dikkatleri çekti. Sanal heyeti çok beğendik, alım yapmak ve bizleri tanımak için katılan kaliteli firmalarla oldukça olumlu geçen görüşmelerimiz sona erdi. Birçok firmayla, anlaşma yapmak üzere görüşmelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK ŞEKERLEME TALEP EDİLİYOR

Kolombiya'da şeker ve çikolata üretimi yapan bir firmanın yetkilisi olan Alex Adolfo Espınoza, pandemi sürecinde yapılan sanal heyetler kapsamında bu fırsatı yakaladıkları için çok memnun olduklarını dile getirdi. Şili'de şeker sınırlandırılmasına yönelik kısıtlamaların yapılmasından dolayı şeker oranı azaltılmış olan ürünlerle ilgilendik diyen Espınoza,"Görüşmelerimiz son derece verimli geçti. Türk ürünlerini çok kaliteli ve ekonomik buldum" dedi.


- İstanbul
Latin Amerika, Kolombiya, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'İhracatta sanal rotamız Latin Amerika' - Son Dakika Ekonomi

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