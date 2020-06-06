İhtişamlı Ağrı Dağı ile antik kent aynı karede - Son Dakika

İhtişamlı Ağrı Dağı ile antik kent aynı karede

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nin, "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'yla aynı karede bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturdu.

İhtişamlı Ağrı Dağı ile antik kent aynı karede, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nin, "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'yla aynı karede bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Ören Yeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde başkentlik yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 15 Temmuz 2016'da dahil edilen antik şehir, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındırıyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, zaman zaman havanın açık olmasıyla Kars'taki Ani Ören Yeri'nden görülebiliyor.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin en yüksek dağı" olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın havanın güzel olması nedeniyle Ani Ören Yeri'nden gözükmesini fırsat bilen bazı ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirdi.

Ağrı Dağı, Türkiye, Ören, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İhtişamlı Ağrı Dağı ile antik kent aynı karede - Son Dakika

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