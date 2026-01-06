İİT: İsrail 101 Filistinli evi yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İİT: İsrail 101 Filistinli evi yıktı

06.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İİT, İsrail'in Batı Şeria'da son bir haftada 101 evi yıktığını ve 124 can kaybı yaşandığını bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in son bir haftada işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktığını bildirdi.

İİT Medya Gözlemevi, İsrail'in 30 Aralık–5 Ocak tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail saldırılarının neden olduğu 124 can kaybının tespit edildiği, bu sayıya Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun doğrudan ateş açması sonucu can veren 8 kişi ile enkaz altından çıkarılanların da dahil olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılarda 72 bin 496 kişinin öldüğüne, 180 bin 604 kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, "İşgal güçleri ateşkese rağmen işlediği suçlara ara vermeden devam ediyor. Nitekim Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesten beri Gazze'de 422 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde Batı Şeria'daki şehir ve kasabalara 364 baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 101 evi yıktığı, bu evlerden 100'ünün Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda, bir evin de Kudüs'te olduğu aktarıldı.

İsrail bir haftada Filistinlilere karşı 1049 suç işledi

İsrail güçlerinin 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde 228 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklara yönelik saldırılara gelince; Gazze Şeridi'nde bir kız çocuğu işgalci güçler tarafından öldürüldü, Batı Şeria'da da 3 çocuk işgalcilerin saldırısında yaralandı. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında bir çocuk yaralandı."

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir haftada Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere karşı 62 saldırı gerçekleştirdiği, İsrailli saldırganların Filistinlilere ait ev, araç, zeytinlik ve mülklere zarar verdiği gibi insanların canlarına da kastettiği vurgulandı.

İsrail'in bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarının farklı bölgelerinde 1049 suç ve ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da Filistinlilerin hayvanlarını çaldığı ve onları göçe zorlamak için saldırılarını artırdığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT: İsrail 101 Filistinli evi yıktı - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: İİT: İsrail 101 Filistinli evi yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.