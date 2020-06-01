IKBY, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika

IKBY, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, normal yaşama dönüş sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ciddi artışlar yaşanması üzerine 6 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederek, yeniden sıkı tedbirler aldı.

IKBY, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etti, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, normal yaşama dönüş sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ciddi artışlar yaşanması üzerine 6 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ederek, yeniden sıkı tedbirler aldı.

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bölgede Kovid-19 hasta sayısının ciddi şekilde artması üzerine IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Sağlık Bakanı Saman Berzenci ile yapılan görüşmelerin ardından Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Açıklamada, vilayetler arası ve kent merkezlerinde 1-6 Haziran tarihleri arasında sokağa çıkmanın yasak olduğu, daha önce açılmasına izin verilen tüm işletmelerin yeniden kapatılacağı, kara gümrük kapılarının sadece ticari geçişlere açık olacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağında, fırın ve eczanelerin belirli zaman dilimlerinde hizmet verebileceği, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve özel izin alan kişilerin yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlar Kurulu çalışanları hariç diğer tüm devlet memurlarının 6 Haziran'a kadar yeniden idari izinli olacakları aktarıldı.

Normalleşme sürecince rekor vaka sayısı

IKBY Sağlık Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'de 101, Erbil'de 4 olmak üzere bir günde toplam 104 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirmişti.

Salgının bölgede yayılmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı dün kaydedilmişti.

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden dün paylaşılan Kovid-19'a ilişkin verilere göre Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe vilayetlerinden oluşan bölgede 7 kişi hayatını kaybetti, 283 kişinin tedavisi sürüyor, 420 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

IKBY 11 Mayıs'ta normalleşme sürecine girmişti


Erbil yönetimi, Kovid-19 nedeniyle şubat sonunda, bölge vilayetlerinde hem sokağa çıkma yasağını uygulamaya koymuş hem de sıkı tedbirler uygulayarak salgını büyük oranda kontrol altına almıştı.


IKBY hükümeti, 11 Mayıs'ta, yeni vakaların tespit edilmemesi ve hasta sayısının 14'e kadar düşmesi üzerine normalleşme aşamasına geçmiş, vilayet sınırları dahilinde sokağa çıkma yasağını kaldırmış, cami ve kiliseleri yeniden ibadete açmıştı.

Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etti - Son Dakika

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