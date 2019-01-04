Son Dakika Haberleri: İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Ardahan'da 2 aile arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Ardahan'da 2 aile arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki aile, saat 10.00 sıralarında Karagöl Mahallesi İskan Sokak'taki kıraathanede karşılaştı. Guruplar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis hastane ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz merkez Karagöl Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan husumet sonucu çıkan silahlı kavga neticesinde 7 şahıs yaralanmış, yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yaralılardan F.Ç. isimli şahıs hayatının kaybetmiştir. Olayın ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Karagöl Mahallesi, kavga, Ardahan, 3. Sayfa
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