Son Dakika Haberleri: İki Aile Arasındaki Kavgada 3 Kişi Ölmüştü: Zanlılar Silahlarıyla Birlikte Yakalandı

İki Aile Arasındaki Kavgada 3 Kişi Ölmüştü: Zanlılar Silahlarıyla Birlikte Yakalandı

1 saat önce

İki aile arasındaki kavgada 3 kişi ölmüştü.

İki aile arasındaki kavgada 3 kişi ölmüştü... Zanlılar silahlarıyla birlikte yakalandı
Hani'deki kavgaya karışan 3 kişi, silahları ile birlikte Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga olayına karışan 3 kişi, silahları ile birlikte merkezde yakalandı.
Olay, önceki gün Diyarbakır'ın Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda meydana gelmiş, iki aile arasında çıkan alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından olaya karışan 3 zanlının Diyarbakır merkezde olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyete götürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

kavga, Hani, Diyarbakır, 3. Sayfa
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