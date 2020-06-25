İki baykuş yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

İki baykuş yavrusu koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı.

Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

Eskikızılcakese Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından evin çatısında baykuş yavruları olduğunu fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine çatıda sıkışan iki baykuş yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden alındı.

Özel bir kliniğe getirilen baykuş yavrularını muayene eden Veteriner Hekim Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baykuş yavrularının durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Aydın, yavrulardan birinin beslenme bozukluğuna bağlı zayıf olduğunu ve ek desteklerle sağlığına kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Yıldırım ise baykuş yavrularının 3 gündür anneleri tarafından alınmadığını, çatıda mahsur kaldığını anlattı.

Yıldırım, ilk müdahalesi yapılan baykuş yavrularını koruma altına aldıklarını, uçma kabiliyeti kazandıktan sonra doğa ile buluşturacaklarını kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki baykuş yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Son Dakika

16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yatından foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
14:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki baykuş yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]