İki kardeş kavgada yaralandı, ilk müdahaleyi bölgeden geçen sağlıkçılar yaptı - Son Dakika

ADANA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Umut ile Emre A. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahalelerini, o sırada bölgeden geçen iki sağlık çalışanı yaptı. Sağlık çalışanlarından Gülten Yıldırım, "Bir anda koşarak geldiler. Yaralılardı. Biz de müdahale ettik" dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine kemer ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. ise sırtından yaralandı. Diğer grup kaçarken, yaralı 2 kardeş, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir çiçekçinin önüne gelerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.