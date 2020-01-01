İki kişiyi öldüren katilin yaraladığı polis memurundan iyi haber - Son Dakika
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İki kişiyi öldüren katilin yaraladığı polis memurundan iyi haber

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kişiyi öldüren Enver Yıldız, polis ekiplerince köşe kıstırıldığında teslim ol çağrısına ateşle karşılık vererek bir polis memuru Yaşar Kahırlı'yı ağır yaralamıştı.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kişiyi öldüren Enver Yıldız, polis ekiplerince köşe kıstırıldığında teslim ol çağrısına ateşle karşılık vererek bir polis memuru Yaşar Kahırlı'yı ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan polis memurundan iyi haber bugün geldi. Polis memuru Kahırlı'nın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

29 Aralık akşamı İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Enver Yıldız, olayın ardından kaçarak kayıplara karışmıştı. Katil zanlısı Enver Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, iki kişiyi öldüren Yıldız'ın, Yazıbaşı Mahallesi'nde bir otelde olduğunu tespit etti. Otelin alt katında bulunan markete operasyon düzenleyen ekiplerin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık veren Yıldız, burada polis memuru Yaşar Kahırlı'yı (35) da tabancayla vurarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan polis memuru Kahırlı, önce Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, daha sonra ise Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, çıkan çatışmada iki kişinin katil zanlısı Enver Yıldız tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kahırlı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi – Sinan Yeniçeri/İHA)

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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