İki otomobilin çarpışarak takla attığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobilin çarpışarak takla attığı anlar kameraya yansıdı

27.03.2023 11:43

Bursa'da 2 otomobilin sürücüsünün de dikkatsizliği kazaya neden olurken, kaza sonrası takla atan otomobiller güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi

Kestel ilçesi kırsal Kozluören Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı. Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı.

İKİ OTOMOBİL DE TAKLA ATTI

Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak

Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpışarak takla attığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Fenerbahçe çıtayı çok yükseğe koydu! İsmail Yüksek'e biçilen değer netleşti
11:13 Dolar 19,09 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek
11:38 AK Partili isme canlı yayında "HÜDA PAR" sorusu: 150 bin oyu olan partinin size ne gibi katkısı olacak?
11:32 AK Partili isme canlı yayında soruldu: 150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?
11:32 Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı!
11:26 Bakan Varank'ın İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
11:26 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi
11:20 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti! Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı
11:19 Depremzedelere çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a fedakarlık madalyası mı verilecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 12:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: İki otomobilin çarpışarak takla attığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement