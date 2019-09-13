Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uğur Öncü yönetimindeki 48 PH 752 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde Zeki Mert Kaybaki idaresindeki 34 ABS 396 otomobille çarpıştı.

Sürücü Öncü yaşamını yitirdi, diğer aracın sürücüsü Kaybaki yaralandı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kaybaki'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye, İnlice, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı TEM'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi Meral Akşener, Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılaması hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]