İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Ağören idaresindeki 31 D 5545 plakalı Renault marka otomobil ile Mehmet Emin Yıldırım idaresindeki 02 AAE 763 plakalı Opel marka otomobil Karaburun köyü içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü Mehmet Ağören yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN