Son Dakika Haberleri: İki Parti Omuz Omuza Mücadelemizi Yürüteceğiz"

İki Parti Omuz Omuza Mücadelemizi Yürüteceğiz"

12 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "İki parti omuz omuza mücadelemizi yürüteceğiz.

İki Parti Omuz Omuza Mücadelemizi Yürüteceğiz
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "İki parti omuz omuza mücadelemizi yürüteceğiz. 1 Nisan günü Cumhur İttifakı Bursa ve Türkiye'de galip çıkacaktır." dedi.

MHP İnegöl İlçe Başkanlığı ve İnegöl Ülkü Ocaklarını ziyaret eden Vahapoğlu, ardından Belediye Başkanı Alper Taban'la makamında görüştü.

Vahapoğlu, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatarak, "Cumhur İttifakı adayı olarak Sayın Başkan'a seçim çalışmaları öncesinde başarılar diliyoruz. Desteklerimizi sunmak için geldik. İnegöl'de ve Bursa'da en yüksek oyu Cumhur İttifakı'nın alması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu gayret içerisinde iki parti omuz omuza mücadelemizi yürüteceğiz. 1 Nisan günü Cumhur İttifakı Bursa ve Türkiye'de galip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Taban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tabii ki siyasi büyüklerimiz bir karar verdiler. Bizlere düşen daha fazla çalışma ve beraberinde en iyi sonucu elde etmek, daha sonra da en iyi şekilde hizmet etmek olacak. Bu ziyaret için teşekkür ediyorum. Yapılan ittifakın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bursa, MHP, Politika
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