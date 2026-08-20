İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu - Son Dakika
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İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu

İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu
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Avusturya’da çalındıktan sonra uluslararası çalıntı kaydı oluşturulan 450 bin lira değerindeki Rolex saat, İstanbul’daki yetkili serviste ortaya çıktı. Saatin sahibi ile servis arasındaki iade anlaşmazlığı mahkemeye taşınırken, Viyana’da başlayan olay iki ülke arasında dikkat çeken bir hukuk sürecine dönüştü.

Avusturya’da çalınan ve uluslararası çalıntı kaydı bulunan yaklaşık 450 bin lira değerindeki Rolex saat, yıllar sonra İstanbul Zorlu Center’daki yetkili serviste ortaya çıktı. Saatin Avusturyalı sahibi, kendisine teslim edilmeyince Türkiye’de dava açtı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2023 yılında çalınan yaklaşık 450 bin lira değerindeki Rolex, İstanbul’da ortaya çıkınca olay uluslararası bir hukuk anlaşmazlığına dönüştü. Hırsızlık sonrası uluslararası çalıntı sistemine kaydedilen saat, Rolex’in müşteri hizmetlerinin yaptığı bildirimle Türkiye’deki yetkili serviste tespit edildi. Ancak saatin sahibine iade edilmemesi üzerine konu mahkemeye taşındı.

VİYANA'DA ÇALINDI, KAYDI SİSTEME GİRDİ 

İddiaya göre Michael K., 28 Ocak 2023’te Viyana’da seyahat ettiği sırada kolundaki Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 marka saatinin çalındığını bildirdi. Değeri 7 bin 990 euro, yaklaşık 450 bin lira olarak belirtilen saat için Avusturya polisine başvuran Michael K., olayın resmi olarak hırsızlık kaydına geçirilmesini sağladı.

Michael K. daha sonra Rolex Müşteri Hizmetleri’ne başvurarak saatin seri numarasının çalıntı olarak uluslararası veri tabanına işlenmesini sağladı.

YILLAR SONRA İSTANBUL'DA BULUNDU 

Saatin izine ise Türkiye’de rastlandı. Rolex Müşteri Hizmetleri, Avusturyalı sahibine ulaşarak saatin İstanbul’daki Zorlu Center’da bulunan, Rhodium Mağazacılık ve Dış Ticaret AŞ tarafından işletilen yetkili Rolex temsilciliği ve teknik servisinde bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Michael K., İstanbul’daki yetkili servisle iletişime geçerek kendisine ait olduğunu belirttiği saatin iadesini istedi.

Ancak servis yetkililerinin saati teslim etmemesi üzerine Avusturyalı saat sahibi hukuki yola başvurdu.

SAAT İÇİN TÜRKİYE'YE DAVA AÇTI 

Michael K., İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Rolex’in kendisine iade edilmesini talep etti.

Dava dilekçesinde, saatin servise ne zaman, kim tarafından ve hangi kimlik bilgileriyle getirildiğinin bilinmediği belirtildi. Bu bilgilerin servis, müşteri kabul, teslim, kamera ve işlem kayıtları üzerinden ortaya çıkarılabileceği ifade edildi.

"GERÇEK SAHİBİNE İADE EDİLMESİ GEREKİYOR" 

Michael K.’nin avukatı Yücel Aslan tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, saatin müvekkiline ait olduğunun satış faturası ve seri numarasıyla ortaya konulduğu savunuldu.

Dilekçede ayrıca Avusturya makamlarının hırsızlık kaydı ile Rolex’in uluslararası çalıntı veri tabanındaki kaydının, saatin sahibinin rızası dışında el değiştirdiğini gösterdiği ileri sürüldü.

Avukat, saatin üçüncü kişilere teslim edilmesi, gizlenmesi veya yurt dışına çıkarılması ihtimaline karşı mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde de bulundu.

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA 

Dava kapsamında saatin halen yetkili serviste bulunup bulunmadığı, servise kim tarafından getirildiği ve çalıntı kaydının ne zaman tespit edildiği gibi ayrıntıların servis kayıtları üzerinden ortaya çıkması bekleniyor.

Viyana’da başlayan hırsızlık olayı, Rolex’in uluslararası kayıt sistemi sayesinde İstanbul’a kadar uzanırken, yaklaşık 450 bin liralık saat bu kez Avusturyalı sahibi ile Türkiye’deki yetkili servis arasındaki hukuk mücadelesinin merkezine oturdu.

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Son Dakika Rolex İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu - Son Dakika

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